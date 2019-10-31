«Граждане СССР» из Удмуртии отказываются платить за энергоресурсы

Члены незарегистрированной организации «Граждане СССР» отправляют письма с требованием освободить их от оплаты за энергоресурсы в филиалы АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Глазове, Сарапуле и Камбарке. Они отказываются оплачивать счета, заявляя, что «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами», сообщает пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».

«По состоянию на 29 октября уведомления о предстоящем ограничении в Сарапуле и Камбарке получили девять членов организации с общим долгом 95,18 тыс. руб., три человека отключены от электроэнергии. В Глазове шесть представителей "Граждан СССР" задолжали 52,56 тыс. руб., отключены от электроэнергии четыре человека»,— говорится в сообщении.