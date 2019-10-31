Активный бизнес – эффективная ОРВ

О проблемах реализации института оценки регулирующего воздействия на региональном и муниципальном уровнях президент ЮУТПП Федор Дегтярев рассказал на заседании Правления ТПП РФ

Заседание Правления Торгово-промышленной палаты России состоялось в Москве 30 октября. Основной вопрос повестки дня – «Оценка регулирующего воздействия как приоритетное направление работы ТПП РФ по защите интересов бизнеса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: результаты и перспективы». Эксперты совместно с представителями органов власти и бизнеса обсуждали пути усиления роли ОРВ в деле защиты интересов предпринимательства.

С докладом на заседании выступил президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев. По его словам, механизм проведения оценки регулирующего воздействия предпринимательское сообщество на местах оценивает, в целом, позитивно. Однако принимать участие в обсуждении разрабатываемых и действующих нормативных правовых актов оно готово не всегда. И дело не только в пассивной позиции бизнеса.

«Нужно проанализировать значительные по объему проекты, оценить издержки на исполнение вводимого регулирования, аргументировать свою позицию, возможно, привлечь к этой работе юриста… А зачастую документы на экспертизу приходят за неделю до окончания процедуры публичных обсуждений», - пояснил Федор Дегтярев.

Помимо значительных объемов нормотворчества для экспертной работы, существуют и проблемы обратной связи с разработчиком.

Федор Дегтярев поделился также опытом ЮУТПП по развитию института ОРВ, рассказал о новых возможностях, которые появляются в процессе работы.

«Самым эффективным способом преподнесения информации считается наглядный. Поэтому, чтобы привлечь больше внимания к проектам нормативно-правовых актов, которые инициирует Палата, предлагаю сопровождать особенно яркие примеры слайдами, где лаконично и схематично была бы изложена суть законопроекта. Эти слайды легко распространять и в соцсетях, и на сайтах», - добавил Федор Дегтярев.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что необходимо формировать консолидированную позицию бизнес-сообщества по федеральным законопроектам, региональным нормативно-правовым актам через объединение экспертов торгово-промышленных палат. Задействовать их в обсуждении проектов НПА с помощью мессенджеров и на платформе Портала «ЭТО БИЗНЕС». При этом уже на начальном этапе ОРВ максимально переходить в цифровое пространство, чтобы инициатива ТПП получила широкую огласку.

Президент ЮУТПП признал, что институт ОРВ имеет большие перспективы развития и может стать ключевым при построении современного и эффективного политического управления в нашей стране. Активная работа системы торгово-промышленных палат по защите интересов предпринимательства только укрепит ее авторитет и имидж в глазах бизнеса.