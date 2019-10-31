В энгельсском ИВС обвиняемый в грабеже пытался уничтожить том своего уголовного дела

В Энгельсе возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании производству предварительного расследования (ч. 2 ст. 294 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По данным следствия, 17 сентября 28-летний гражданин, который является обвиняемым по уголовному делу о грабеже и в отношении которого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, пытался уничтожить том уголовного дела. Знакомясь с материалами в следственной комнате ИВС МУ МВД РФ «Энгельсское», он отошел в угол с документами и начал поджигать их спичками. Дознаватель вызвал персонал учреждения, попытки были пресечены.

Марина Ковалева