Роспотребнадзор подготовил дорожную карту для Татарстана для введения нового СанПиНа в общепите

Роспотребнадзор вместе с бизнес-омбудсменом России Борисом Титовым подготовил дорожную карту по реализации и апробированию новых, сокращенных обязательных правил СанПиНа для регионов РФ, которые станут участниками эксперимента по облегчению проверок общепита, сообщает пресс-служба татарстанского управления ведомства. В ближайшее время планируют подготовить соглашение о реализации пилотного проекта в Москве, Татарстане и Калининградской области.

Напомним, что в конце сентября глава правительства России Дмитрий Медведев поручил запустить в 2020 году эксперимент по пересмотру санитарных правил в трех регионах страны, в том числе и в Татарстане. В связи с этим он дал поручение Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать и представить в правительство предложения по проведению эксперимента.

В Роспотребнадзоре добавили, что до конца 2019 года планируется провести экспертное обсуждение основного ядра обязательных требований, принципов организации контрольно-надзорной деятельности в области общепита. Кроме того, дорожная карта по реализации пилотного проекта будет детализирована.

Цели эксперимента по пересмотру правил СанПиНа связаны с повышением безопасности и качества работы предприятий, работающих в сфере питания вне дома, с повышением защищенности прав предпринимателей и потребителей, с увеличением эффективности профилактики и предупреждения нарушений обязательных требований, со снижением административного давления на бизнесменов через систему управления рисками и оптимизации разрешительной деятельности, а также с формированием среды устойчивого развития отрасли питания вне дома, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"