ФК «Нижний Новгород» вылетел из Кубка России

Как и предполагали спортивные эксперты, борьба в матче 1/8 Кубка России была равной, и победителя выявила серия пенальти.

В основное время и по итогу двух добавленных таймов матч завершился со счетом 2:2. Нижегородцы провалили первый тайм, пропустив два мяча с разницей всего в несколько минут, причем, что называется, неприятности устроили себе сами. Об этом рассказал защитник ФК «НН» Владимир Хозин.

После перерыва на поле вышла уже другая команда, Роберт Евдокимов явно сказал несколько добрых слов своим футболистам. Команда совершила шикарный камбэк. Владимир Хозин оформил дубль, причем последний гол нижегородцы забили в меньшинстве, Павел Игнатович был удален с поля за грубую игру в подкате. Хозяева могли забить еще, желание было, но не хватило сил. Играть без одного игрока крайне тяжело. Судя по игре во втором тайме задача была оттянуть время и решить все в серии одиннадцатиметровых ударов, но не сложилось. Это лотерея, и счастливый билет вытянул «Шинник». О том, как сложилась игра рассказали главные тренеры команд Роберт Евдокимов и Александр Побегалов.

Нижегородцы смогут отыграться у Шинника уже через несколько дней. 3 ноября они снова встретятся, правда уже в рамках ФНЛ.