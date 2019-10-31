Вице-мэр Магнитогорска ушел в отставку

Заместитель главы Магнитогорска Виктор Нижегородцев, который занимал эту должность с 1997 года, ушел в отставку по собственному желанию. Кто займет его место, еще не решено, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Виктор Николаевич давно на пенсии, он принял решение уволиться. Пока не решено, кто будет занимать эту должность. Возможно, завтра это будет известно», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Виктору Нижегородцеву 65 лет. С 1997 года он начал работать в администрации Магнитогорска. Сначала занимал должность вице-мэра города–управляющего делами, потом был назначен первым заместителем главы. В 2006 года стал руководить аппаратом главы города, с 2007 году возглавил аппарат администрации. В структуре мэрии Виктору Нижегородцеву подчинялись управления муниципальной службы и информационных технологий, аппарат администрации, отделы делопроизводства, бухгалтерского учета, по делам ЗАГСа, по административно-хозяйственной части, архивный отдел.