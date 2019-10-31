Завершено расследование дела сотрудника мэрии Верхнего Уфалея, пытавшегося получить взятку

В Челябинской области следственные органы всего за два месяца завершили расследование уголовного дела в отношении инженера отдела администрации Верхнего Уфалея Валерия Читалова, обвиняемого в покушении на получение взятки (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Материалы направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудника мэрии задержали 29 августа, по данным следствия, при получении взятки в сумме 250 тыс. руб. от представителя коммерческой организации за подписание акта выполненных работ по муниципальному контракту.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.