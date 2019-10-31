В РАИП Башкирии внесены изменения на 1 млрд рублей

В Республиканскую адресную инвестиционную программу (РАИП) на текущий год и плановый период 2020-2021 годов внесены изменения более чем на 1 млрд руб., следует из соответствующих распоряжений правительства Башкирии от 25 октября, опубликованных сегодня.

Самая крупная сумма — 500 млн руб. — будет выделена минсельхозу Башкирии на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования. На строительство детского сада в Нефтекамске запланированы 229 млн руб., а на центр спортивной подготовки по улице Камышлинской в Уфе — около 220 млн руб., 38,92 млн руб. выделят на корректировку строительства локальных очистных сооружений в Белебее, а 24,25 млн руб. — на очередной этап строительства дороги по улице Набережной для берегоукрепления Белой.

Майя Иванова