Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Нижегородской области в 2020 году на 4 процента Повышение произойдет во втором полугодии.

Нижегородцы будут платить за жилищно-коммунальные услуги в первом полугодии 2020 года столько же, сколько платят сейчас.

Повышение тарифов ЖКХ в регионе произойдет только во втором полугодии и составит в среднем 4 процента. Такой индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден правительством России. Соответствующее Распоряжение № 2556-р опубликовано сегодня на сайте федерального правительства.

В большинстве регионов тарифы вырастут на 3,6-4,9 процентов. В Москве они поднимутся в среднем на 5%, в Московской области – на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге —на 3,8 процента.

Комментируя эту новость «КоммерсантъFM Нижний Новгород, председатель ТСЖ «454» Михаил Швыганов сказал, что в Нижегородской области тарифы ЖКХ выше, чем в других регионах, их можно вообще заморозить и не повышать несколько лет. Он подчеркнул, что нет оснований для «индексации» тарифов на 4 процента, в то время, как Центробанк снижает ключевую ставку и инфляция составляет 3,5 процента.

Напомним, что в 2019 году тарифы на услуги ЖКХ повышались дважды – в январе на 1,7 процента в среднем по стране, и в июле в среднем на 2,4 процента.