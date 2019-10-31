31 октября, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в Нижегородской области в 2020 году на 4 процента

Повышение произойдет во втором полугодии.

от

Нижегородцы будут платить за жилищно-коммунальные услуги в первом полугодии 2020 года столько же, сколько платят сейчас.


Повышение тарифов ЖКХ в регионе произойдет только во втором полугодии и составит в среднем 4 процента. Такой индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утвержден правительством России. Соответствующее Распоряжение № 2556-р опубликовано сегодня на сайте федерального правительства.

В большинстве регионов тарифы вырастут на 3,6-4,9 процентов. В Москве они поднимутся в среднем на 5%, в Московской области – на 4,1 процента, в Санкт-Петербурге —на 3,8 процента.

Комментируя эту новость «КоммерсантъFM Нижний Новгород, председатель ТСЖ «454» Михаил Швыганов сказал, что в Нижегородской области тарифы ЖКХ выше, чем в других регионах, их можно вообще заморозить и не повышать несколько лет. Он подчеркнул, что нет оснований для «индексации» тарифов на 4 процента, в то время, как Центробанк снижает ключевую ставку и инфляция составляет 3,5 процента.

Напомним, что в 2019 году тарифы на услуги ЖКХ повышались дважды – в январе на 1,7 процента в среднем по стране, и в июле в среднем на 2,4 процента.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Общественную палату Нижнего Новгорода возглавил профессор Геннадий Рябов Он считает, что палата должна быть связующим звеном между властью и жителями города.
Меньше трети нижегородцев обращаются при болезни в государственные медучреждения Четверть населения области старается лечиться самостоятельно.
ФК «Нижний Новгород» вылетел из Кубка России Настроиться на борьбу нижегородским футболистам удалось только после перерыва.
Затруднения с приемом цифрового телевизионного сигнала возможны в Нижнем Новгороде Сбой настроек может произойти из-за технических работ с трансляционным оборудованием.
Торговый оборот Нижегородской области со странами АТР вырос на треть за восемь месяцев Объем экспорта предприятий региона составил 3 млрд долларов.
Более 200 тысяч нижегородцев проголосовали за объекты первоочередного благоустройства В ноябре будет проведено общественное обсуждение также в небольших населенных пунтках.
Профиль пользователя