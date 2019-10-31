Томская структура «Транснефти» будет реорганизована

Компания «Транснефть-Центральная Сибирь» (100% принадлежит ПАО «Транснефть») в Томской области будет реорганизована. Об этом сообщил депутат региональной думы Сергей Автомонов на сессии в четверг.

Эту информацию подтвердил вице-губернатор Томской области, начальник департамента финансов Александр Феденев. «Работа велась и губернатором, в том числе. Но у бизнеса свои правила. Они думают, что оттуда им удобнее будет работать»,— сказал он. По его словам, бюджет региона в результате недополучит около 400-500 млн руб. «при первом приближении».

АО «Транснефть-Центральная Сибирь» обслуживает три нефтетранспортные магистрали Западной Сибири: Александровское — Анжеро-Судженск (818 км), Игольско-Таловое — Парабель (397 км), Самотлор — Александровское (участок длиной 23 км). Предприятие осуществляет перекачку нефти, поступающей с Нижневартовского, Самотлорского, Стрежевского месторождений, а также Васюганской группы месторождений. Выручка компании в 2018 году — 16,3 млрд руб., чистая прибыль — 3,4 млрд руб.

Оксана Павлова