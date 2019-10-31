Вдоль проспекта Юлаева предложено построить три апарт-отеля

Администрация Уфы утвердила проект планировки и проект межевания территории площадью 49,5 га, ограниченной улицами Губайдуллина, Злобина, Бакалинской, Караидельской и проспектом Юлаева, следует из постановления мэрии, опубликованного 30 октября. Проекты разработало МУП «АПБ» по заказу ООО «Стройфедерация».

В настоящее время на территории расположены многоэтажные дома, два детских сада, общеобразовательная школа-интернат №28, лицей №94, Башкирский экономико-юридический колледж, поликлиника, автостоянки и гаражные кооперативы. Проектом предлагается снос капитальных и некапитальных гаражей и некапитальных общественных зданий общей площадью 7,12 тыс. кв. м. Проектом предлагается строительство трех 25-этажных общественных зданий типа апарт-отелей вдоль проспекта Юлаева, объединенных двухуровневым подземным паркингом на 376 машиномест, и нежилыми встроенными помещениями. Также поблизости от планируемых отелей предусмотрены открытые автостоянки на 65 машиномест. В северной части встроенно-пристроенных помещений планируется размещение трехэтажного детского сада на 120 мест. Также планируется увеличить территорию лицея и его вместимость до 1,5 тыс. учеников. Численность населения на проектируемой территории составит 15,35 тыс. человек, из них 14,16 тыс. проживают в существующих домах и 1,19 тыс. — в проектируемых апарт-отелях.

Также в проекте запланировано административное здание с подземным двухуровневым гаражом на 150 машиномест, подземная механизированная парковка на 200 машиномест.

Майя Иванова