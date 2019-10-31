Новая котельная будет обслуживать 10 тысяч жителей пригорода Краснодара

В х. Ленина введена в эксплуатацию котельная мощностью 9 Гкал в час, ее работа обеспечит теплом 10 тыс. жителей многоквартирных домов и социальные объекты, информирует пресс-служба администрации Краснодара. Энергетический объект находится на балансе филиала АО АТЭК — «Краснодартеплоэнерго».

«Мощность котельной позволит без перебоев обогревать новую большую школу, детсад, многоквартирные жилые дома. Техника надежная, все системы автоматизированы», — рассказал гендиректор АО «АТЭК» Владимир Василенко. По его словам блочно-модульная котельная произведена по индивидуальному заказу в Ростове-на-Дону.

Андрей Ульченко