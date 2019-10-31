Спрос на металлоискатели в Ижевске вырос более чем в два раза

Спрос на металлоискатели в Ижевске во втором и третьем квартале 2019 года вырос на 136% и 12% по сравнению с показателем первого квартала. Об этом сообщает пресс-офис сервиса «Авито».

В целом по России во втором квартале рост спроса на металлоискатели составил 27% по сравнению со значением первого квартала. При этом в третьем квартале потребность в металлоискателях по отношению к первому кварталу снизилась на 33%. Максимальный рост интереса к металлоискателям зафиксировали во втором квартале в Барнауле и Тюмени — он составил 258% и 224% соответственно.