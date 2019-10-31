Центр Нижнего Новгорода перекроют до 5 ноября из-за праздников

В связи с празднованием Дня народного единства в Нижнем Новгороде перекроют центр города. Как сообщает мэрия, движение транспорта на площади Минина (от Верхневолжской набережной до улицы Минина) прекращено с 9:00 31 октября и до 23:59 5 ноября. На участке площади Минина от улицы Варварской до улицы Минина, на улице Минина (до улицы Пискунова) и на улице Ульянова (от Пискунова до площади) проезд запретят с 8:00 2 ноября до 6:00 5 ноября.

С 8:00 3 ноября до 23:59 4 ноября перекроют проезд по Георгиевскому съезду, Верхневолжской набережной (от площади Минина до улицы Пискунова), а с 20:00 до 21:30 4 ноября проезд будет закрыт и на Нижневолжской набережной (от Георгиевского до Зеленского съездов). Парковку на вышеперечисленных улицах на это же время также запретят. Кроме того, запретят оставлять автомобили на площади Народного единства, Ивановском съезде и улице Кожевенной (от улицы Широкой до переулка Кожевенного) с 6:00 до 14:00 4 ноября.

Анастасия Еремина