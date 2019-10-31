В Ростове адвоката осудили за покушение на мошенничество

Ленинский районный суд Ростова признал адвоката Адвокатской палаты Ростовской области Нино Бекоеву виновной в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Суд установил, что Бекоева совместно с оперуполномоченным отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по Ростову обманула свою знакомую, рассказав ей о наличии в производстве у этого полицейского уголовного дела в ее отношении . Адвокат пообещала потерпевшей помочь избежать уголовной ответственности за 800 тыс. руб. Подсудимая не успела получить деньги, так как ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд приговорил Бекоеву к двум годам условно с испытательным сроком три года.

Дарья Голякова