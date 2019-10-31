Полицейский просил понятых брать на себя бытовую технику в кредит

Суд признал бывшего сотрудника полиции города Новоалтайска в Алтайском крае виновным в мошенничестве и приговорил его к условному сроку. Об этом сообщили в краевом управлении Следственного комитета России, которое занималось расследованием этого дела.

По версии следствия, в августе и сентябре 2014 года полицейский уговорил двух своих знакомых взять на себя в кредит бытовую технику, обещая, что расплачиваться за все будет сам. Оснований не доверять стражу порядка у них не было, поскольку он неоднократно привлекал их в качестве понятых при производстве следственных мероприятий. Злоумышленник получил в свое распоряжение электробытовые приборы и электроинструменты, однако кредит за него выплатили понятые.

В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму около 150 тыс. руб. По материалам ФСБ в отношении полицейского завели дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Рассмотрев его материалы, суд назначил обвиняемому два года и четыре месяца условно.

Константин Воронов