В Пакистане при пожаре в поезде погибло 65 человек

По меньшей мере 65 человек погибли и десятки получили ранения при пожаре в поезде в Пакистане, сообщает телеканал GEO TV. Всего в поезде Tezgam Express, следовавшем из Карачи в Равалпинди, находилось более 200 пассажиров.

По предварительной версии, пожар произошел после взрыва газовых баллонов, когда кто-то из пассажиров готовил завтрак. Предположительно баллоны занесли в вагоны представители «Таблиги Джамаат» (запрещенная в России организация). «Большинство погибших — это люди, которые выпрыгнули с поезда»,— сообщил министр железных дорог Шейх Рашид.

В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте работают спасательные службы, которым помогают представители пакистанской армии. В частности, военный вертолет доставлял раненых в больницу.

Rescue officials say #Tezgam fire was caused after two gas cylinders exploded on the train.



Sheikh Rasheed said the groups who brought the cylinders were members of the Tableeghi Jamaat. They were preparing breakfast when the explosion occurred pic.twitter.com/Pb0A5tzBTW