В Пакистане при пожаре в поезде погибло 65 человек

По меньшей мере 65 человек погибли и десятки получили ранения при пожаре в поезде в Пакистане, сообщает телеканал GEO TV. Всего в поезде Tezgam Express, следовавшем из Карачи в Равалпинди, находилось более 200 пассажиров.

По предварительной версии, пожар произошел после взрыва газовых баллонов, когда кто-то из пассажиров готовил завтрак. Предположительно баллоны занесли в вагоны представители «Таблиги Джамаат» (запрещенная в России организация). «Большинство погибших — это люди, которые выпрыгнули с поезда»,— сообщил министр железных дорог Шейх Рашид.

В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте работают спасательные службы, которым помогают представители пакистанской армии. В частности, военный вертолет доставлял раненых в больницу.