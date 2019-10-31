В Пакистане при пожаре в поезде погибло 65 человек

По меньшей мере 65 человек погибли и десятки получили ранения при пожаре в поезде в Пакистане, сообщает телеканал GEO TV. Всего в поезде Tezgam Express, следовавшем из Карачи в Равалпинди, находилось более 200 пассажиров.
По предварительной версии, пожар произошел после взрыва газовых баллонов, когда кто-то из пассажиров готовил завтрак. Предположительно баллоны занесли в вагоны представители «Таблиги Джамаат» (запрещенная в России организация). «Большинство погибших — это люди, которые выпрыгнули с поезда»,— сообщил министр железных дорог Шейх Рашид.
В настоящее время возгорание ликвидировано. На месте работают спасательные службы, которым помогают представители пакистанской армии. В частности, военный вертолет доставлял раненых в больницу.
Rescue officials say #Tezgam fire was caused after two gas cylinders exploded on the train.— Samaa English (@SamaaEnglish) 31 октября 2019 г.
Sheikh Rasheed said the groups who brought the cylinders were members of the Tableeghi Jamaat. They were preparing breakfast when the explosion occurred pic.twitter.com/Pb0A5tzBTW
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