За 9 месяцев 2019 года в бюджет Ижевска поступило 25 млн рублей от предприятий-должников

За 9 месяцев 2019 года бюджет Ижевска пополнился на 25 млн руб. в счет погашения задолженности в отношении предприятий должников. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

За обозначенный период в столице Удмуртии состоялось семь заседаний комиссии по ликвидации задолженности. В настоящее время крупнейшими должниками являются АО «Опытный завод вакуумно-электронного машиностроения», ООО «Культура», ИП Черезов К.В. и ООО «Горизонт» — они задолжали 2,03 млн руб., 997 тыс. руб., 625 тыс. руб. и 757 тыс. руб. соответственно. Первые три юрлица имеют задолженности по арендной плате, последнее — задолженность по НДФЛ.