В Озерске будут судить директора колледжа, отдыхавшую в Турции и ОАЭ за счет бюджета

Озерский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора технического колледжа, совершавшую туристические поездки за счет учебного заведения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, руководитель ГБПОУ «Озерский технический колледж» в сентябре 2017 года под предлогом необходимости участия в проектно-аналитическом семинаре, заключила договор с турфирмой на организацию трансфера в Турцию на три дня, заплатив за счет бюджета 266,4 тыс. руб. В результате директор и семь сотрудников колледжа отдыхали за границей, где никаких учебных мероприятий не проводилось. Кроме того, под предлогом необходимости сопровождения сотрудника на чемпионат мира WorldSkills-2017 директор отправилась в Абу-Даби, где провела почти неделю. При этом чемпионат уже закончился, а полномочий на сопровождение участников у директора не было. Ущерб колледжу составил 110,8 тыс. руб. Также в 2017-2018 годах женщина за счет средств учебного заведения оплачивала коммунальные услуги за работников сторонних организаций и за арендуемое имущество в размере свыше 1,6 млн руб. Между тем, эти расходы уже были оплачены сторонними организациями, а полученные средства направлены обвиняемой во внебюджетные средства учреждения.

62-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств). В ходе предварительного расследования обвиняемая вину признала в полном объеме, причиненный преступления ущерб возместила.