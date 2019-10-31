Глава Верхнего Уфалея получила представление за угрозы отобрать детей у жильцов аварийного дома

Прокуратура области внесла представление главе Верхнего Уфалея Вере Усковой за то, что сотрудники администрации угрожали отобрать детей у жильцов аварийного дома по улице Ленина, 12 «а», если они не покинут здание. При этом другое жилье людям предоставлено не было.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства во время выездной проверки в Верхнем Уфалее выяснили, что специалисты городского управления соцзащиты населения вручали жильцам дома №12 по улице Ленина уведомления о необходимости немедленно покинуть аварийное здание. Людям предлагали оставить свои квартиры под угрозой изъятия детей. При этом раньше никакие меры по обследованию жилищных условий несовершеннолетних не принимались.

Ранее к дисциплинарной ответственности за конфликт с жильцами проблемного дома была привлечена начальница управления социальной защиты населения Верхнего Уфалея Ольга Долгодворова.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», из областного бюджета на реконструкцию дома №12 «а» по улице Ленина в Верхнем Уфалее будет направлено 45,1 млн руб. Аварийное здание – это бывшее общежитие, построенное в 1980-х годах. Сейчас у старой пятиэтажки разрушается фундамент и фасад, а стены внутри здания поражены грибком. На состояние здания жаловались собственники квартир, согласно экспертизе, жилой фонд изношен на 70%. Люди просили переселить их в другие дома, но местные власти игнорировали проблему.