Тренерский штаб ФК «Чайка» уволили из-за плохой игры команды

Руководство футбольного клуба «Чайка» решило распустить тренерский штаб, сообщает пресс-служба клуба. С должностей уволили главного тренера клуба Дмитрия Воецкого, старшего тренера Виталия Семакина, тренера Дмитрия Сережкина и тренера вратарей Игоря Уралева. Исполняющим обязанности главного тренера назначен руководитель по развитию Академии ФК «Чайка» Юрий Лыков. Тренером вратарей назначили Валерия Шантолосова.

«Было принято решение расстаться с тренерским штабом. Оно связано с результатом игры с “Факелом”. Даже не столько результатом, сколько самой игрой»,— передает пресс-служба слова спортивного директора клуба Олега Баяна.

«Чайка» проиграла «Факелу» в 20 туре Олимп-Первенства 27 октября со счетом 0:1.

Дарья Голякова