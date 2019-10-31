В Татарстане появились две новые промплощадки

«Деревня Добролюбово» и «Промзона-Мензелинск» получили статус промышленных площадок в Татарстане. Решение было принято на заседании комиссии по аккредитации субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба минэкономики республики.

«Деревня Добролюбово» создана на территории бывшего молочного комбината в 2,5 га в Агрызском районе Татарстана. Она специализируется на производстве различных видов сельхозпродукции и товаров народного потребления. В настоящее время резидентами промплощадки являются компания по производству молочных продуктов ООО «Элис» и производитель комбикормов и кормовых добавок ООО «Добролюбово».

Площадь созданной в Мензелинском районе Татарстана «Промзоны-Мензелинск» составляет 3,01 га. Ее деятельность связана с развитием предприятий по производству мебели. В данный момент на территории промзоны работают три резидента, изготавливающие детскую мебель: ИП Таратина Ю.Р., ИП Киреев Ю.В., ООО «Футука».

На территории двух новых промплощадок Татарстана созданы свыше 140 рабочих мест. Всего на сегодняшний день в республике существуют 93 аккредитованных объекта инфраструктуры: 17 промпарков и 76 площадок. На их территориях созданы свыше 27 тыс. рабочих мест.

"Ъ-Казань"