Пострадавшими по делу о насилии в Лазурненском интернате признаны девять детей

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Кокорина, которого обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними воспитанниками (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) психоневрологического интерната в поселке Лазурный в Челябинской области. Пострадавшими от его действий признаны девять детей, сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, с мая 2015 по август 2017 года обвиняемый, используя беспомощное состояние малолетних воспитанников детского дома в Челябинской области, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девяти детей. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.