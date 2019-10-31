Производство молока в племенном секторе Удмуртии за январь-сентябрь выросло на 8%

За январь-сентябрь 2019 года валовое производство молока в племенном секторе животноводства Удмуртии составило 204,6 тыс. тонн. Это на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Средняя продуктивность племенных коров региона выросла до 5,72 тонн молока. Максимальную продуктивность зафиксировали в Шарканском районе — она составила в среднем 6,7 тонн.

Доля племенных хозяйств в общем надое достигла 36%. Удельный вес элитных, высокопродуктивных коров в общем маточном поголовье крупного рогатого скота — 33,2%. На сегодняшний день в племенных заводах и репродукторах Удмуртии содержат 35,75 тыс. голов. Наибольшее количество племенных коров находятся в Вавожском и Шарканском районах — 7,59 тыс. и 5,54 тыс. голов соответственно.