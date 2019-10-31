«Западный мир спасать Эдварда Сноудена не хочет»

Автобиография Эдварда Сноудена «Постоянная запись» появилась на Западе и готовится к выходу в России. Правда, у нас она будет называться «Личное дело». Журналист Виктор Лошак — о неудобном вопросе, который поставила перед западным обществом книга беглого сотрудника американских спецслужб.

История Эдварда Сноудена хорошо известна: весной 2013 года он, не сказав ни слова даже самым близким, улетел в Гонконг, где провел встречу с тщательно подобранными им самим журналистами мировых СМИ. С этого момента начинается слава незаметного раньше сотрудника Агентства национальной безопасности как человека, открывшего миру глаза на то, как каждый из нас находится под надзором электронного «старшего брата». Вот пример: как пишет сейчас бывший американец (напомню, паспорт Сноудена аннулирован), любимым развлечение его молодых коллег было подглядывание за своими девушками через личный компьютер ничего не подозревавших дам.

Скандал, прокатившийся той весной и летом из Гонконга, парадоксальным образом вынес Эдварда Сноудена в Москву. Ему просто не оставили выбора: либо в американскую тюрьму, либо войти в российские ворота через Шереметьево, где он намечал пересадку. Позже многие говорили, как китайцы умело сплавили нам раздражавшего Америку разоблачителя. Можно сказать, что в холодных отношениях России с США летом 2013-го благодаря этому беглецу ударили первые заморозки.

Но парадокс его путешествия, конечно, оказался в другом: спасающий мир идеалист, написавший в автобиографии, что война между авторитаризмом и либерально-демократическими ценностями представляется ему «важнейшим идеологическим конфликтом нашего времени», оказался в стране, где, мягко скажем, спроса даже на базовые принципы либеральной демократии все меньше и у власти, и у большинства населения.

Не поэтому ли в книге, которая стала итогом шести лет пребывания Сноудена в Москве, он довольно ясно дает понять: Россия — не страна его мечты ни в личном, ни в политическом плане. Обидно конечно, ведь здесь его спасли. Как пишет Эдвард, он и сейчас не чувствует себя в безопасности от бывших сослуживцев: ходит, закутавшись в шарф и надвинув шапку, такси ловит в нескольких кварталах от дома, также и возвращается. Может быть, боится, что и к нему бывшие коллеги в один прекрасный день пришлют парочку туристов с флаконом «парфюмерии»?

В дни выхода своей книги Сноуден дал бесчисленное количество интервью нашим западноевропейским коллегам, поучаствовал во всевозможных интернет-дискуссиях. Немецкий журналист Франк Хоффман рассказал в газете «Петербургский диалог», что в Берлине и Париже есть ясное понимание: «Постоянная запись» — это завуалированная просьба Сноудена к европейцам о политическом убежище. Тем более, в 2020 году срок пребывания в Москве у бывшего американца истекает.

Собственно, борьба за прием Сноудена началась задолго до выхода его автобиографии.

План был простой: Сноуден приезжает в Берлин и дает показания специальной комиссии, разбиравшейся по его материалам в прослушивании АНБ телефона канцлера Меркель, и уже в Москву не возвращается. Но среди немецких партийных сил за этот план выступали лишь «зеленые», а этого оказалось мало. Франция тоже молчит, хотя в радиоинтервью несколько недель назад Сноуден заявил прямо: «Я на самом деле буду очень рад, если месье Макрон предоставит мне право на убежище».

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И вот он главный парадокс: человека, рискнувшего жизнью ради гражданских свобод и неприкосновенности личной жизни, западный мир, у которого вроде бы эти принципы есть на знамени, спасать не хочет.