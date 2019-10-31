Хэллоуин растянется до конца недели

31 октября весь англоязычный мир отмечает Хэллоуин, праздник уже вполне можно считать международным. Правда, отношение в России к нему неоднозначное, но поклонников достаточно. И для них на этой неделе запланированы самые роскошные вечеринки. Куда пойти? И сколько денег придется потратить? Выяснила Алла Пугачева.

Отмечать Хэллоуин в этом году планируют всего лишь 3% граждан, у остальных праздник в основном вызывает раздражение, утверждает ВЦИОМ. Это ожидаемая реакция общества: нетерпимость к Хэллоуину россиянам прививали давно. «Чуждый» и «языческий» — два главных определения, которыми оперируют противники этого праздника. Но, кажется, не существует такой силы, которая могла бы истребить любовь молодой и платежеспособной публики к карнавалу.

Брызги шампанского, музыка, красивые люди в диковинных нарядах, мистические перформансы — в этом году вечеринки, приуроченные к Хэллоуину, с захватом ноябрьских праздников проводятся всю неделю. Самая грандиозная ожидается 2 ноября — это бал AfterHalloween, который пройдет уже в четвертый раз. Под мероприятие арендуется пятизвездочный отель, на этот раз — Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, рассказывает продюсер мероприятия Кирилл Балдаков: «Бал разворачивается одновременно на 14 этажах отеля. В этом году мы открываем чуть более 50 комнат для общего доступа, в которых состоятся иммерсивные театральные перформансы с участием более 300 актеров. Мы готовим обширную музыкальную программу — на 13 танцполах выступят ведущие диджеи планеты».

В этом году тема вечеринки — космос. Блуждая по отелю, гости встретят героев Артура Кларка, Станислава Лема, Джорджа Лукаса и Люка Бессона. Цена ночных приключений — от 6 тыс. руб. Специальный билет с привилегиями обойдется в 30 тыс. руб.

Менее затейливой, но при этом не менее стильной также 2 ноября обещает быть вечеринка в новом арт-пространстве Mutabor. Она посвящена ритуалам, говорит сооснователь проекта Наташа Абель: «Мы призываем гостей отказаться от образов кровавых медсестер и подумать о ритуальных масках, тотемных животных, о чем-то максимально мистическом. Наше мероприятие начнется с того, что будет показан фильм, в котором снимались различные этнические ритуалы. Также выступит коллектив Phurpa, который использует горловое пение и древние тибетские инструменты».

На вечеринку Rituals цены демократичнее — 2 тыс. руб., но при покупке прямо на входе билет подорожает, так что лучше решить вопрос заранее.

Тем, кто хочет традиционного веселья без налета мистики и шаманских практик, подойдет Friendly Halloween в клубе «16 тонн» 2 ноября. Просто, непринужденно и шумно. Огромный плюс — никаких ограничений при выборе костюма. Можно нарядиться хоть кровавой медсестрой. Билеты — от 700 до 1,5 тыс. руб.

Еще одно достойное внимания мероприятие запланировано на 3 ноября. Организует его имидж-пространство Bless My Dress в огромном особняке ArtMaison на Большой Никитской. Коротко о программе рассказала директор проекта Светлана Митюнина: «В четырехэтажном арт-пространстве развернутся театральные действия, иммерсивный театр, музыка, а также интеллектуальная игра. У нас будет проходить аукцион “невиданной щедрости”: будет выставлено восемь лотов — работы дизайнеров, фотографов, керамика “токонома”. Это все предоставляют наши клиенты и дизайнеры, с которыми мы сотрудничаем».

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Билеты на вечеринку стоят 5-8 тыс. руб. Надо сказать, что в этом году она тематически не привязана к Хэллоуину. Дресс-код — black tie. Тем не менее, это мероприятие может стать отличным выбором для тех, кто любит богемные тусовки, но вот эстетику потустороннего мира, тьмы и ужаса терпеть не может. Все вырученные от билетов деньги пойдут на благотворительность.

В последние годы появилась тенденция наряжаться на Хэллоуин в политических лидеров. В 2016 был популярен костюм американского президента Дональда Трампа, а сегодня в топе образ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.