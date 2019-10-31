На выставке показали характеристику Путина из госархива

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал на выставке в честь своего 90-летия характеристику на президента России Владимира Путина, составленную в 1977 году, сообщает «78.ru». Документ подписан секретарем комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) управления КГБ Ленинградской области.

«За время работы в органах госбезопасности Путин В. В. зарекомендовал себя исполнительным, дисциплинированным и добросовестным сотрудником,— говорится в характеристике.— Морально устойчив. Пользуется заслуженным авторитетом товарищей по работе».

В документе говорится о том, что Владимир Путин является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, чемпионом Ленинграда 1976 года по дзюдо. Также уточняется, что он состоит на учете в комсомольской организации управления КГБ с 1975 года, занимается партийной учебой и «постоянно совершенствует профессиональное мастерство».

Также на выставке представлена справка 1993 года с подписью господина Путина, который в то время был председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, а также анкетные листы нынешнего председателя Совета федерации Валентины Матвиенко и бывшего губернатора Георгия Полтавчено.