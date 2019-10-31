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На сотрудника саратовского института завели дело за незаконно выписанную премию

В Саратове по материалам проверки прокуратуры Октябрьского района возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что должностное лицо Саратовского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института государства и права Российской академии наук умышленно, выходя за пределы своих полномочий своим приказом в июле 2018 года за счет средств, полученных из федерального бюджета, выплатил себе премию в сумме 75,7 тыс. руб. без согласования с учредителем.

Марина Ковалева


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