Экс-врио министра имущественных отношений Самарской области сокращен условный срок

Бывший временно исполняющий обязанности министра имущественных отношений Самарской области Антон Бекин смог обжаловать обвинительный приговор Октябрьского районного суда. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«С приговором суда осужденный не согласился, представил суду апелляционной инстанции дополнительные сведения, характеризующие его личность. Суд учел данные сведения и 29.10.2019 снизил Бекину основное наказание на два месяца»,– говорится в сообщении.

Антон Бекин был назначен исполняющим обязанности министра имущественных отношений Самарской области в мае 2015 года, когда этот пост покинула Юлия Степнова, проработавшая в должности с июня 2012 года. В 2016 году в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, и суд временно отстранил Антона Бекина от должности.

Министерство под руководством обвиняемого скрыло нарушения, выявленные во время проверки ГУП Самарской области «Стройконтроль». Нарушения касались неправомерного использования госимущества и бюджета предприятия руководством регионального Минстроя и Управления капитального строительства.

В июле текущего года Октябрьский районный суд Самары признал экс-чиновника виновным в превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ) и приговорил его к двум годам условного лишения свободы с запретом занимать должности на госслужбе.

Георгий Портнов