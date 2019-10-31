В Татарстане услуги ЖКХ в 2020 году подорожают в пределах 4%

В России утвердили максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Согласно распоряжению правительства страны, опубликовано на портале кабмина РФ, индексация запланирована во втором полугодии 2020 года. В Татарстане рост цен на услуги ЖКХ составит не более чем 4%.

Наибольшее повышение цен на услуги ЖКХ среди российских регионов запланировано в Чечне, где услуги подорожают не более чем на 6,5%. Также в лидерах по этому показателю значатся Бурятия (5%), Дагестан (5,2%), Ингушетия (5,1%) и Кабардино-Балкария (5,4%). Наименьшее повышение цен на тарифы ЖКХ ожидается в Ненецком автономном округе, где стоимость услуг вырастет не более чем на 2,4%.

Напомним, что в 2019 году в Татарстане дважды повышались цены на услуги ЖКХ. В январе рост составил 1,7%, в июле — 3%.

"Ъ-Казань"