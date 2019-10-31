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«Пермские медведи» дома победили аутсайдеров суперлиги

Гандбольный клуб «Пермские медведи» в рамках чемпионата среди команд суперлиги на домашней площадке обыграл «Каустик» из Волгограда. Гости неудачно выступают в нынешнем сезоне и не одержали еще ни одной победы.

С первых минут матча пермская команда захватила инициативу. На протяжении всего матча «медведи» выглядели сильнее и увереннее. Итоговый результат — 37:28. Лучшим на площадке у пермяков был капитан команды Алексей Шиндин.

После этой победы «Пермские медведи» с 8 очками закрепились на 6-м месте турнирной таблицы.

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