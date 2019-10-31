Президент России Владимир Путин наградил губернатора Ростовской области Василия Голубева Благодарностью, сообщает пресс-служба главы региона.

«Таким образом глава государства отметил активное участие донского губернатора в общественно-политической жизни российского общества»,— говорится в сообщении.

Награду господину Голубеву вручили в Светлогорске Калининградской области на семинаре-совещании расширенного заседания президиума Государственного совета РФ по вопросу «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Глава Ростовской области возглавляет группу губернаторов, которые обсуждают вопрос развития медицинской инфраструктуры первичного звена здравоохранения.

Дарья Голякова