На юго-западе Петербурга произошел пожар в бизнес-центре

Рано утром 31 октября в Красносельском районе Петербурга произошел пожар в бизнес-центре, расположенном по адресу: Петергофское шоссе, д.73. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного «01» в 04:40, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным спасателей, в производственном здании происходило горение на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности №2. К его ликвидации было привлечено 22 единицы техники и 102 человека личного состава.

В 05:29 возгорание было локализовано, а в 05:53 уровень сложности понижен. В настоящий момент открытого горения на объекте нет, пожарные проводят проливку здания. Сведения о пострадавших не поступали.