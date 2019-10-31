Единороссов в саратовской областной думе возглавил Олег Алексеев

Депутат Саратовской областной думы Олег Алексеев избран руководителем фракции «Единая Россия» в законодательном собрании региона. Его кандидатуру рекомендовал президиум регионального политсовета партии.

Место руководителя фракции «Единой России» в Саратовской областной думе стало вакантным после того, как полномочия руководитея единороссов в парламенте сложил спикер Александр Романов. Голосование за нового руководителя состоялось в среду, 30 октября, на заседании фракции. Помимо господина Алексеева, рассматривалась кандидатура единоросса Ивана Дзюбана.

Принявший участие в заседании председатель реготделения депутат Государственной думы Николай Панков отметил, что депутатам от «Единой России» необходимо «выстроить четкую систему по разработке и внесению законопроектов, направленных на улучшение жизни людей».

Сергей Петунин