В Саратове грузоперевозчик выплатил бывшим работникам долг по зарплате в 1,3 млн рублей

После вмешательства прокуратуры Волжского района Саратова ООО «Многопрофильная сервисная компания» погасило задолженность по заработной плате перед 36 бывшими работниками. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что организация осуществляющая деятельность по перевозке грузов, имело задолженность за январь и февраль на общую сумму более 1,3 млн руб. перед уволенными в этот период сотрудниками. На момент проверки окончательный расчет с ними произведен не был.

Прокурор района внес в адрес компании представление, в отношении генерального директора возбуждено административное дело, он оштрафован.

Марина Ковалева