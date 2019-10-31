Новосибирские депутаты предложили увеличить штрафы за нарушение лесного законодательства

Депутаты заксобрания Новосибирской области приняли в первом чтении законопроект об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины в регионе, а также о внесении изменений в областной закон об административных правонарушениях. Соответствующее решение принято на сессии в четверг.

Вопросы у депутатов вызвал размер ответственности за нарушения в сфере лесного законодательства. Как следует из законопроекта, нарушение организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины в Новосибирской области грозит административным штрафом должностному лицу в размере от 40 до 50 тыс. руб., юрлицу — от 100 до 150 тыс. руб. Нарушение порядка приема и отгрузки древесины в регионе грозит штрафом от 10 до 20 тыс. руб., на юрлицо — от 50 до 100 тыс. руб.

«За невывоз мусора в регионе перевозчикам грозит штраф 300 тыс. руб., а вы вносите законопроект с такими минимальными штрафами за нарушение законодательства»,— сказал зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко, обращаясь к замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгению Рыжкову.

По словам господина Рыжкова, при подготовке законопроекта учитывался опыт других регионов, в которых действуют такие же законы по организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины. «Груженый лесовоз стоит 100 тыс. руб. Однако машина закроет все штрафы, которые выпишут нарушителям»,— сказал спикер заксобрания Андрей Шимкив. «Такие штрафы вызовут только улыбки, а жители видят, как машинами вывозится лес»,— отметил первый заместитель председателя парламента Андрей Панферов. Депутаты рекомендовали ко второму чтению рассмотреть вопрос об увеличении штрафов за нарушение лесного законодательства.

Накануне Сибирское таможенное управление сообщило, что новосибирские таможенники пресекли рекордное количество незаконного вывоза лесоматериалов за пределы России: в сентябре и октябре 2019 года было пресечено 36 попыток незаконного перемещения лесоматериалов. Общее количество задержанных грузов составляет более 1 тыс. куб. м стоимостью свыше 3 млн руб.

Оксана Павлова