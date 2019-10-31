В бывшем ТЦ «Вивата» на бульваре Гагарина откроется «Перекресток»

В торговом центре на бульваре Гагарина, 91, где раньше располагался супермаркет «Виват», откроется магазин сети «Перекресток» (входит в компанию Х5 Retail Group). Как стало известно «Ъ-Прикамье» из объявления на фасаде здания ТЦ, торжественное открытие магазина запланировано на 4 декабря.

Сейчас в здании 2-этажного торгового центра ведутся ремонтные работы, рабочие приводят в порядок фасад постройки.

ООО «Виват-Трейд» было оператором крупнейшей пермской розничной сети магазинов «Виват». Банкротом компанию признали в 2017 году. Общая задолженность перед кредиторами — более 5 млрд руб. Основной кредитор компании — «СБК Трейд» - продает имущество бывшей продуктовой сети. Уже реализованы несколько помещений под магазины на ул. Ленина, Уральская, Анвара Гатауллина и др. Продан распредцентр «Вивата» группе «ЭКС» бывшего губернатора Олега Чиркунова.

В августе-сентябре этого года 4/5 земельного участка под ТЦ на бульваре Гагарина, 91 купил пермский владелец недвижимости Михаил Шило. Общая площадь участка 2,34 тыс. кв.м. Талия Шило приобрела еще 34/500 доли в земельном участке. Другими собственниками участка стали Анна Бездомникова, Алексей Мокрушин, Александр Дулов и Андрей Максимов.

Отметим, господин Шило является учредителем и соучредителем 15-ти обществ (ООО «УК БЦ „Луначарский“», ООО «Глобал», ООО «Гамы», ООО «Уралнефтетранс» и других).