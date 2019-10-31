Офис ЗУМКа в центре Перми может подешеветь до 60 млн рублей

На сайте Avito опубликовано объявление о продаже административного здания ООО «ЗУМК-Инжиниринг» на ул. Ленина, 63. Согласно тексту, площадь здания составляет 2,2 тыс. кв. м, в собственности находится также земельный участок.

В объявлении уточняется, что стоимость объекта снижается, начальная цена составляла 135 млн руб. По состоянию на 28 октября стоимость актива была 128,3 млн руб. А завершатся торги 13 января. Тогда, согласно объявлению, цена офиса ЗУМКа упадет до 60,7 млн руб.

Отметим, что штаб-квартира группы ЗУМК уже дважды выставлялась на торги в рамках банкротного дела ООО «ЗУМК-Инжиниринг», оба раза они признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На последних торгах стоимость актива составляла 135 млн руб. Новые торги конкурсный управляющий пока не объявлял.

ООО «ЗУМК-Инжиниринг» — дочерняя компания группы ЗУМК, которая с 2007 года занимается проектированием и строительством калийных шахт в Узбекистане и Казахстане. Зарегистрирована в Перми. Компания на 95% принадлежит гендиректору Александру Поздееву и на 5% Анне Поздеевой. В 2018 году основной актив группы компаний — «ЗУМК-Инжиниринг» был признан банкротом. Предприятие строило калийный комбинат в Узбекистане. Владелец компании винит в долгах узбекскую сторону, не рассчитавшуюся с компанией. Долги привели и к личному банкротству бизнесмена.