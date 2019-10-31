Баскетболистки УГМК переиграли итальянок в матче Евролиги

Баскетбольный клуб УГМК в третьем туре группового этапа Евролиги переиграли команду «Умана Рейер» (Италия). Матч прошел в Венеции и закончился со счетом 61:86.

Самыми результативными игроками встречи стали центровые команды. На счету Бриттни Грайнер — 22 очка, у Марии Вадеевой — 21 очко и 9 подборов, Эмма Меессеман отметилась дабл-даблом из 13 очков и 10 подборов, сообщает пресс-служба БК.

После трех проведенных туров Евролиги УГМК со стопроцентным результатом делит верхнюю строчку группы «А» с чешским УСК. Команды встретятся 6 ноября в Праге.