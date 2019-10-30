«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу

Петербургский «Зенит» одержал разгромную победу в 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу 2019/2020 над томской «Томью». Игра, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами у победителей отметились Игорь Смольников, Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Олег Шатов.

В 1/4 финала турнира петербуржцы встретятся с грозненским «Ахматом», обыгравшим, в свою очередь, «Луч» из Владивостока. Матч состоится 4 марта 2020 года в Петербурге.