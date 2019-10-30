Смотрите, кто пришел: Дарья Корнеева (шеф-редактор Ъ-FM)

Вчера к нам с лекцией пришла шеф-редактор радиостанции «Коммерсантъ-FM» Дарья Корнеева.

В беседе она рассказала не только о том, как устроена работа на радио, но и о курьёзных случаях, произошедших во время прямых эфиров.

«Самая сильная и одновременно самая слабая сторона работы радиостанций в том, что наш инструмент - это голос. У нас нет возможности показать видео, инфографику или печатный текст. Но преимущество состоит в том, что мы самые оперативные новостники. Если на лентах информационных агентств появилась новость в одну строку, то через десять минут в эфире вы услышите комментарии экспертов и небольшую аналитику к произошедшему событию».

Также Дарья рассказала о том, как всегда быть начеку, даже ночью, как справляться с ненадежными экспертами и нетрезвыми спикерами в прямом эфире.

Шеф редактор «Ъ-FM» дала отличный совет при отборе материала журналистом не только на радиостанцию, но и на сайт или в газету: «Чтоб понимать, подходит новость или тема для обсуждения в эфире, корреспондент и редактор всегда должны представлять своего слушателя и отвечать на его резонный вопрос: зачем мне это нужно и как я могу применить в жизни и бизнесе эту информацию».

Андрианова Дарья, слушатель 13 потока Академии Ъ