Властям подсунули куклу

Депутат Госдумы Наталья Костенко попросила вице-губернатора по социальным вопросам Анну Минькову обратить внимание на «бунт в Краснодарском краевом театре кукол». Конфликт между минкультуры и сотрудниками учреждения произошел из-за увольнения его руководства. Днем ранее коллектив театра написал на имя губернатора Кубани открытое письмо, в котором артисты просят Вениамина Кондратьева вмешаться в «создавшуюся нездоровую ситуацию» и принять меры в отношении должностных лиц министерства культуры Краснодарского края. В минкультуры утверждают, что худрук театра уволился по собственному желанию. Вчера было опубликовано еще одно письмо на имя главы региона за подписью нескольких сотрудников театра, занявших противоположную позицию.



В конфликт между минкультуры региона и артистами Краснодарского краевого театра кукол из-за увольнения руководства последнего вмешалась депутат Госдумы Наталья Костенко. Она попросила вице-губернатора по социальным вопросам Анну Минькову обратить внимание на «бунт в Краснодарском краевом театре кукол». Под таким названием от имени артистов Краснодарского краевого театра кукол в социальных сетях распространяется петиция в адрес губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и министра культуры РФ Владимира Мединского. По данным сайта change.org, петицию подписали около 1 тыс. человек. Днем ранее артисты также опубликовали адресованное главе региона открытое письмо , в котором просят Вениамина Кондратьева вмешаться в «создавшуюся нездоровую ситуацию», оставить руководство в прежнем составе и принять меры в отношении должностных лиц министерства культуры Краснодарского края в связи с «их пагубными, некомпетентными действиями» и «дать театру возможность спокойно, честно и плодотворно работать».

Речь идет об уходе из театра гендиректора и худрука Константина Мохова, директора Таира Рагимова, главного художника Елены Мацкевич и еще нескольких человек. По мнению коллектива театра, минкультуры намеренно создало такие условия — «с давлением, запугиваниями и проверками, которые заведомо невозможно пройти, чтобы поставить на посты руководителей собственные непрофессиональные кадры». Заслуженная артистка Кубани Анна Сезоненко пояснила, что ведомство не давало художественному руководителю самостоятельно решать внутренние вопросы и стремилось ввести ручное управление во всем, вплоть до мелочей. «Летом этого года впервые за последние 14 лет был изменен устав театра — первым лицом стал генеральный директор, вторым — заместитель генерального директора. В новой должности Константину Николаевичу Мохову запретили ставить спектакли»,— сказала госпожа Сезоненко.

Константин Мохов покинул пост худрука и гендиректора 28 октября. В министерстве культуры Краснодарского края утверждают, что он сделал это по собственному желанию. «Со слов Константина Мохова, данное решение было принято им по причине нежелания продолжения дальнейших трудовых отношений, несмотря на то, что 2 октября 2019 года успешно прошел аттестацию, по результатам которой с ним были продлены трудовые отношения на новый срок»,— пояснили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что минкультуры всегда поддерживало инициативы руководства театра, активно взаимодействовало по всем рабочим вопросам.

Тридцатого октября объявлен конкурс на замещение вакантной должности генерального директора Краснодарского краевого театра кукол.

В этот же день в соцсетях опубликовано еще одно письмо на имя губернатора Кубани, в котором другая часть коллектива театра выступает в защиту минкультуры и пишет, что «Анна Сезоненко пытается взбудоражить коллектив на скандал и саботаж и ее мнение не является мнением большинства». Письмо подписано и. о. директора театра, бухгалтерией, кадровиками и бутафорами.

Господин Мохов не стал комментировать свое увольнение.

Вице-губернатор Анна Минькова также прокомментировала конфликт в кукольном театре. По ее словам, коллектив театра сейчас переживает эмоциональный всплеск, вызванный увольнением их руководителя. «Но это его личное решение, Константин Мохов ушел по собственному желанию, хотя прошел аттестацию и ему неоднократно предлагали остаться. По моему поручению с коллективом встречалась министр культуры. Все актеры — профессионалы, но неправильно, когда смешивается работа и личное. Театр всегда получал поддержку края. Были приняты решения по повышению зарплаты, улучшились условия труда, укрепилась материальная база, репертуарная политика. Никаких вопросов со стороны краевой администрации к работе театра не было»,— сказала госпожа Минькова. Она отметила, что ряд серьезных замечаний ранее выявила Контрольно-счетная палата. Проверка прошлого года установила нарушения бюджетного и трудового законодательства, ряд нарушений связан с закупками и бухгалтерским учетом. «Руководство театра совместно с министерством культуры устраняло замечания. Кто-то с ними, конечно, в коллективе не согласен и отказывается работать по правилам. Руководству театра надо задуматься, как впредь не допускать нарушений и продолжить работу над репертуаром. В любой ситуации руководствоваться сегодня нужно законом и здравым смыслом»,— сказала вице-губернатор.

Елена Рыжкова