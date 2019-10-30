Пари обошлось в миллион долларов

Российский бизнесмен Сергей Гордеев проспорил $1 млн. Об этом изданию Forbes рассказал советник директора Эрмитажа Николас Ильин, он и был оппонентом главы группы компаний ПИК. В организации, впрочем, историю опровергли и назвали публикацию предвзятой. С подробностями — Илья Сизов.

История, которая, по неподтвержденным данным, обошлась бизнесмену Сергею Гордееву в $1 млн, произошла несколько лет назад. Директор по корпоративному развитию Фонда Гуггенхейма в Европе и на Ближнем Востоке, ныне советник директора Эрмитажа, Николас Ильин устраивал торжественный ужин Фонда. Сергей Гордеев был среди приглашенных.

По словам Ильина, миллиардер был навеселе, пришел без смокинга и, нарушив правила вечера, привел с собой двух друзей. Сначала, как говорит Ильин, Гордеев показывал ему то, что называл «искусством» на экране старого телефона Nokia. А потом внезапно назвал себя самым богатым человеком на приеме.

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Ильин предложил спор, Гордеев поставил $1 млн. Правда, не заметил, что за его спиной в этот момент стоял шейх из Абу-Даби. В итоге неделю спустя на счет Фонда Гуггенхейма действительно перевели $1 млн. В пресс-службе группы компаний ПИК назвали публикацию об истории странной, предвзятой и неактуальной. Хотя на миллиардера это очень похоже, рассказал “Ъ FM” галерист Марат Гельман, Он знаком с Гордеевым: «Это похоже на Гордеева, то есть вполне возможно, что такое было.

Он был авантюрный человек и зарабатывал легко.





Я помню, как Гордеев, когда был кризис и надо было какие-то деньги куда-то спасать или не спасать, он взял и купил у падающий Apple большой кусок акций на 200 млн руб., и заработал кучу денег потом. Я имею в виду, что на него похоже, то, что он и зарабатывает так же легко, у него такая интуиция. Но, видно, в этот раз не “проинтуичил”».

Сергей Гордеев — известный меценат. 13 лет назад он основал фонд «Русский авангард». Организация восстанавливает и охраняет российские культурные ценности и издает тематические газеты. Состояние Гордеева оценивается почти в $2 млрд, он занимает 55 строчку в российском списке Forbes.

При этом бизнесмен — человек скромный, и вряд ли стал бы спорить на крупные суммы, говорит другой его знакомый, гендиректор компании «НДВ-Групп» Александр Хрусталев: «Мне кажется, что это не похоже на него. Сергей достаточно скромный человек и, наверное, даже больше аскет, чем кто-либо, и чтобы он на таких ужинах цеплялся и говорил, что он самый богатый, и оказалось, что богаче шейх с Абу-Даби, мне кажется, какая-то такая выдумка странная, это не Сергей».

Это не первое громкое пари россиян из списка Forbes. В начале «нулевых» совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман на спор проехал без охраны одну остановку в метро. Причем пассажиры, по словам миллиардера, явно его узнавали. Влиятельные люди нередко заключают подобные пари, вот только в СМИ они обычно не попадают, отмечает гендиректор организации «Экономическая летопись» Николай Кротов: «Борис Федоров поспорил с Борисом Немцовым о том, что рубль не пересечет до Нового года какой-то рубеж, но ему легко было спорить, потому что он практически владел инсайдерской информацией, более того он мог руководить движениями доллара, потому что был министром финансов. Они публично это сделали, и конечно Федоров выиграл. Такие споры чаще всего делаются в тишине. Если выставляется наружу такая история, это очень напоминает либо пиар, либо, как в случае, допустим, с Гордеевым, это вполне может просто-напросто была плата за что-то».

К слову, семь лет назад миллиардер Михаил Прохоров пообещал жениться, если его баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» не станет чемпионом. Команда в лидеры так и не вырвалась, но бизнесмен остался холостым. В августе этого года Прохоров продал «Бруклин Нетс».

Зарубежные бизнесмены в спорах проигрывают куда большие суммы. Так, в 2013 года основатель Xiaomi заявил, что через пять лет его компания обойдет по выручке производителя кондиционеров Gree. Теперь бизнесмен должен заплатить оппоненту $149 млн.