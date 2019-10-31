«Лотос» распустят

Рынок «Лотос» на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре начали сносить по решению суда. Администрации Самары расторгла договор с оператором рынка ООО «Спарта» и требовала освободить участок еще в 2017 году. Мэрия объясняла это тем, что ряд рынков ухудшают внешний облик города, а торговля на данных объектах приводит к антисанитарии. ООО «Спарта» пыталось в суде признать действующим договор аренды участка, однако суды встали на сторону администрации.

Вчера, 30 октября, стартовал демонтаж торговых площадей рынка «Лотос2» на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре. На месте работают судебные приставы Советского района и спецтехника. Об этом „Ъ“ сообщили представители рынка.

«Здесь присутствуют представители прессы, полиции, кого только нет, и трактором ломают забор. У нас идут дела в суде. Но закон все-таки можно повернуть другой стороной, чтобы было кому-то выгодно это все. Предупреждения о сносе были, но у нас еще идут судебные тяжбы, поэтому должно быть двухстороннее понимание. Город решил, я так понимаю, по своему усмотрению запустить это шоу»,— рассказал представитель рынка.

Основанием для сноса рынка стало решение арбитражного суда. Ранее в администрацию рынка не раз направлялись представления об освобождении участка. Однако представители рынка не исполнили в срок решение суда.

Организатором рынка «Лотос» является ООО «Спарта». По сведениям «СПАРК-Интерфакс», учредителями компании являются Олег и Станислав Викторовы.

Между областным министерством имущественных отношений и ООО «Спарта» договор аренды земельного участка площадью 1363,1 кв.м был заключен еще в марте 2011 года под временные павильоны без устройства фундамента. Затем министерство передало договор аренды земельного участка городскому департаменту управления имуществом (ДУИ) по акту приема-передачи документов. В марте 2017 года администрация расторгла соглашение, направив директору ООО «Спарта» уведомление об отказе от договора аренды земельного участка с 15 мая 2017 года, потребовав освободить арендуемый участок и передать его ДУИ.

В мэрии объясняли это тем, что ряд нестационарных торговых объектов в Советском внутригородском районе ухудшают внешний облик города, а торговля на данных объектах приводит к антисанитарному содержанию территорий. В то время мэр Самары Олег Фурсов сообщил, что после ликвидации незаконного рынка на его месте появится парковая зона: «Рынок на ул. Авроры размещается на незаконных основаниях, все палатки будут удалены».

В августе 2018 года жители Самары, а также предприниматели и фермеры в видеообращении на имя глав города и области просили сохранить этот рынок. Тогда администрация предоставила проект по благоустройству территории, который включал в себя разбивку аллеи. Жители просили сделать так, чтобы и рынок был благоустроен, и аллея появилась. Однако на тот момент компания «Спарта» уже проиграла судебный процесс, в котором пыталась признать действующим договор аренды участка и восстановить в Едином государственном реестре недвижимости обременение в виде аренды участка. В январе текущего года жалобу оператора рынка по иску об освобождении участка оставили без ­удовлетворения.

В Арбитражный суд Самарской области повторно подан иск от «Спарты» к департаменту градостроительства и главе города от 29 октября с требованием заключить договор на аренду участка. Связаться с представителями компании не удалось — рабочий телефон не отвечал.

Ани Айвазян