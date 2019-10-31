Депутат обрел «Верру»

Депутат заксобрания Пермского края и вице-президент пермской «Опоры России» Роман Водянов полностью выкупил у Алексея Новокшонова автохолдинг VERRA (прежнее название — «Верра Моторс»). Новый владелец планирует открыть продажи холдинга в других российских городах. Эксперты считают, что опыт и круг общения господина Водянова позитивно скажется на развитии компании.



Совладелец компаний VERRA Алексей Новокшонов продал свою долю и вышел из бизнеса. Эту информацию „Ъ-Прикамье“ подтвердили в холдинге. Теперь владельцем компании является депутат Законодательного собрания Пермского края Роман Водянов.

Напомним, Роман Водянов стал совладельцем холдинга в конце 2018 года. Тогда господин Водянов получил долю в 49%. В то время сообщалось, что новый партнер станет гарантом в реструктуризации банковских кредитов по обязательствам компании.

Автохолдинг VERRA основан в 1998 году. Имеет дилерства Toyota (на три центра в Перми), Lexus и Porsche, а также центр продаж подержанных автомобилей. Основные компании группы — ООО «Терра Моторс», ООО «Терра Авто», ООО «Терра Спорт», ООО «Авто-Прикамье». Их суммарная выручка в 2018 году превысила 6 млрд руб. Как отметили в компании, за последний год количество новых проданных автомобилей Toyota, Lexus и Porsche увеличилось более чем на 30%, продажи автомобилей с пробегом выросли на 50%.

Основатель автохолдинга Алексей Новокшонов отметил „Ъ-Прикамье“, что передача долей «впервые происходит в такой цивилизованной атмосфере, как получилось у нас». Господин Новокшонов сообщил также, что новый собственник уже наметил планы развития компании, которые «вдохновляют».

По словам Романа Водянова, холдинг демонстрирует отличные операционные показатели. «Сильные бренды, профессиональная команда, 50 тыс. клиентов — это предпосылки для нового роста»,— отметил господин Водянов. Топ-менеджер группы Анна Бояршинова сохранила пост генерального директора операционных компаний, добавил он.

По словам нового владельца, VERRA планирует выход на российский рынок и увеличит количество дилерств. В каких городах может быть открыта продажа авто и с какими брендами, господин Водянов пока не раскрывает.

Директор компании «Брайт Парк» (Lada, UAZ, Skoda) Олег Долженков позитивно оценил изменения в топ-менеджменте автохолдинга. «У Романа Водянова взгляд на ситуацию и опыт выше, чем у среднестатистического руководителя или владельца автобизнеса в Пермском крае. Он и депутат, и вице-президент „Опоры России“. У кого еще есть такой опыт? Его эрудиция и круг общения дополнят опыт существующей команды холдинга»,— отметил господин Долженков.

Директор по развитию автохолдинга «Сатурн-Р» Сергей Репин пояснил, что судьба автохолдинга будет зависеть от последующих управленческих решений: «Если Роман Водянов приобрел долю, значит в бизнесе он уверен, значит будут результаты. Желаю ему успехов в этом трудном деле».

Юлия Сырова