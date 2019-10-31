Дети их будущее

Собственник долгостроя в Перми на ул. Екатерининской, 176, ООО «Горстрой», вместо жилого дома решил реконструировать его в детский центр. Ранее власти отозвали у девелопера разрешение на строительство из-за расположенной рядом школы №6. Сейчас у «Горстроя» новые проблемы: инспекция по охране объектов культурного наследия отказалась согласовать проект стройки из-за превышения нормативов по высоте зданий. В суде девелоперу не удается оспорить отказ госинспекции. По мнению экспертов, истинная причина проблем застройщика в том, что городские власти хотят использовать этот земельный участок для расширения территории соседней школы №6.



Владелец долгостроя на ул. Екатерининской, 176,— ООО «Горстрой» намеревается реконструировать объект, возведя на его месте центр развития ребенка. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказал представитель «Горстроя» Сергей Анашкин. Однако, по словам представителя «Горстроя», реализация проекта может затянуться из-за судебных разбирательств, связанных с проектом.

«Планируем построить объект дошкольного образования, наподобие детского дворца, чтобы размещать в нем различные кружки и секции. В свое время мы со школой №6 общались (учреждение находится рядом с долгостроем.— „Ъ-Прикамье“), хотели бы они там видеть второй корпус для себя или что-то другое, но никакого ответа от них не дождались. А по земельным документам мы там ничего, кроме учебного учреждения, строить не можем. Поэтому было принято решение: строим сами, эксплуатировать тоже будем сами»,— пояснил господин Анашкин. Отметим, участок на ул. Екатерининской, 176, входит в границы зоны ограничений по условиям сохранения образовательных учреждений.

ООО «Горстрой» занимается венчурным инвестированием. Руководитель компании — Наталья Фоменко, единственный учредитель — Борис Анашкин. Господин Анашкин является учредителем еще одного общества — ООО «ВостокСтрой» (строительство жилых и нежилых зданий).

Долгострой на ул. Екатерининской, 176, насчитывает почти десятилетнюю историю. Как ранее сообщал «Новый компаньон», в 2005 году компания «Горстрой» начала выкупать частные дома, находящиеся на этой территории. Впоследствии весь участок стал принадлежать одному собственнику. Изначально девелопер планировал возвести на этой территории жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Строительство началось после выдачи разрешения в 2016 году. Документ был выдан в судебном порядке.

Однако МАОУ «Средняя школа №6», находящееся рядом с участком, в суде снова потребовало признать разрешение на строительство дома недействительным. Как отмечало руководство школы, строительство объекта велось вблизи учреждения и создавало угрозу зданию школы и жизням учеников — вырытый котлован мог привести к подвижке грунта. В итоге решением одной из судебных инстанций документ был снова признан недействительным.

Зимой 2018 года мэрия Перми постановила снести самовольную постройку, однако в конце сентября этого года, в результате череды разбирательств, суд решил оставить незавершенный объект в связи с тем, что владелец намеревается реконструировать его в детский развивающий центр.

Сергей Анашкин сообщил „Ъ-Прикамье“, что «Горстрой» сейчас находится на стадии получения разрешения на реконструкцию объекта. Представитель девелопера считает, что компанию, как и в прошлый раз, ждет судебный порядок получения документов. Так, «Горстрою» в октябре не удалось обжаловать в арбитраже отказ краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия в согласовании проекта по реконструкции долгостроя.

Одна из претензий госинспекции касается высотности проектируемого здания. Участок на ул. Екатерининской, 176, включен в зону охраны объектов культурного наследия «Эспланада» и «Черный рынок». На смежном участке, на ул. Екатерининской, 170, расположена Вознесенская церковь, являющаяся памятником градостроительства и архитектуры регионального значения. В связи с этим предельная высота зданий близи церкви не может превышать 15,5 м. Согласно материалам дела, «Горстрой» запроектировал здание переменной этажности (3–4 этажа), высота которого составляет 17,3 м. Проанализировав проектную документацию «Горстроя», гос­инспекция отказалась ее согласовывать. Другая претензия ответчика касалась того, что исковое заявление в суд девелопер направил, нарушив 3-месячный срок исковой давности. В итоге суд отказал «Горстрою» в его требованиях.

Представитель «Горстроя» заявил, что компания превысила предельную высоту зданий не на 2 м, а на 40 см. «У нас здание четко укладывается в 15 метров „с копейками“. Вопрос был по поводу лифтовых помещений — „грибочки“ такие на крыше расположены. Если администрация „упрется“, мы их уберем и лебедка лифта у нас будет ниже располагаться»,— пояснил господин Анашкин. В «Горстрое» сообщили, что переделают необходимую документацию и снова подадут ее на согласование.

Член городской комиссии по землепользованию и застройке Денис Галицкий считает, что истечение срока давности не является препятствием для обжалования, так как можно снова обратиться в инспекцию. Но в суде компании вряд ли удастся выиграть — у инспекции довольно сильная позиция, обусловленная высотой церкви. «Очевидно, что власти хотят расширить школу»,— рассуждает об истинных причинах проблем девелопера господин Галицкий.

Евгения Ахмедова