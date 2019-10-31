Соснова здорово

В Большесосновском районе продолжается конфликт между главой муниципалитета Вячеславом Бурковым и депутатами местного земсобрания. На заседании господин Бурков предлагал депутатам рассмотреть привлечение кредита из краевого бюджета в размере 2,3 млн руб. на нужды социальных учреждений. Несколько народных избранников покинули заседание, и земсобрание лишилось кворума. Депутаты считают, что у них недостаточно информации для принятия данного решения. Эксперты предполагают, что конфликт в муниципалитете может разрешиться только после новых выборов в земсобрание либо отставки главы.



Пленарное заседание земского собрания Большесосновского района не состоялось из-за отсутствия кворума. Заседание покинули шесть депутатов из двенадцати присутствовавших. Народные избранники сослались на плохое самочувствие. Это произошло после предложения главы района Вячеслава Буркова принять отчеты администрации, необходимые для внесения изменений в муниципальный бюджет. Господин Бурков предложил также депутатам согласовать его отпуск и отменить решение о назначении врио главы района депутата Владимира Трескова.

Вячеслав Бурков считает, что, сорвав заседание, депутаты «саботировали решение о финансировании ряда социальных объектов». Глава района рассказал „Ъ-Прикамье“, что министерство финансов Пермского края готово выдать муниципалитету кредит на сумму 2,3 млн руб. по ставке 0,01%. Эти средства, по словам господина Буркова, планируется потратить на устранение предписаний госпожнадзора по детскому саду в Большой Соснове, установку тревожной кнопки в Большесосновской школе, ремонт автобусов Полозовской школы, а также доплаты пенсионерам, работавшим в районной администрации. Однако для получения кредита необходимо согласие депутатов земского собрания.

«В мае депутаты земского собрания внесли изменения в положение о бюджетном процессе. Теперь изменения в бюджет района могут вноситься не чаще раза в квартал, и только после представления отчета за прошлый квартал. Отчеты были представлены, но депутаты отправили их на доработку. Поэтому мы не можем принимать новые решения, касающиеся районного бюджета»,— пояснил Вячеслав Бурков. Он заявил, что обратился в прокуратуру с требованием провести внеочередное заседание земского собрания 7 ноября.

Депутат земсобрания района Татьяна Селеткова подтвердила, что пункт о рассмотрении бюджетных вопросов раз в квартал прописан в положении о бюджетном процессе. «Но в исключительных случаях такие изменения могут рассматриваться в любое время»,— добавляет депутат.

По словам госпожи Селетковой, накануне заседания глава представил новый проект изменений в бюджет с учетом получения бюджетного кредита. «Но на этот проект нет заключения Контрольно-счетной палаты. Кроме того, нет гарантий получения кредита из краевого бюджета. Причем если мы получаем этот кредит, то он будет использоваться в основном на закрытие штрафов, пеней и исполнительных листов. А по Бюджетному кодексу РФ такое использование недопустимо. Мы предлагали использовать на эти цели часть фонда оплаты труда сотрудников администрации, так как многие ставки не укомплектованы. Но ответа от главы не получили»,— поделилась депутат. По ее словам, «на сегодняшний день депутаты не представляют, что происходит с бюджетом района».

Конфликт между депутатами земского собрания и Вячеславом Бурковым обострился летом этого года. Народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам, а также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории. Депутаты земсобрания дважды отправляли Вячеслава Буркова в отставку и назначали временно исполняющим обязанности главы района Владимира Трескова. Однако суд признавал эти решения незаконными, и господин Бурков возвращался на работу.

«Сейчас зарплата главы района составляет 23 тыс. руб. в месяц. Это решение было принято во время моей отставки. Сейчас я оспариваю эти документы в судах, работаю без отпуска. А депутаты удивляются, почему я отсюда еще не уехал»,— пояснил Вячеслав Бурков.

По словам Татьяны Селетковой, оклад главы района еще в начале 2018 года был повышен с 13 до 20 тыс. руб. А значительную часть зарплаты составляет премия, назначаемая земским собранием. «Но в сложившейся конфликтной ситуации депутаты не готовы назначать главе района премию»,— добавила госпожа Селеткова.

Собеседник, близкий к краевым властям, считает ситуацию, сложившуюся в Большесосновском районе, неконструктивной. «Депутаты отказались исполнять свои обязанности без каких-либо рациональных причин. Они не вступили в дискуссию, а просто сорвали заседание. Считаю, что таким образом они продемонстрировали неуважение не к главе района, а к собственным избирателям»,— поделился источник.

Политический консультант Сергей Иванов предполагает, что конфликт в Большой Соснове «сам собой не рассосется». «У депутатов к главе накопилось много личного, поэтому ситуация будет периодически обостряться. Разрешить конфликт могут новые выборы земского собрания либо смена главы. Без кадровых изменений проблему не решить»,— отмечает эксперт. Срок полномочий у земсобрания истекает в следующем году. Господин Бурков, избранный в конце 2017 года, должен проработать дольше.

Константин Кадочников