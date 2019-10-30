«На всех островах свои нюансы»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как нужно отдыхать.

Прочитал сегодня в сети о Кубе — чудо-автор, и готовый сценарий для фильма ужасов. Чего там только ни было: акулы и мурены, нападающие на туристов, бесконечные отравления местными блюдами, тропические молнии, убивающие наповал, смертельно опасные медузы «португальские кораблики», хитрые кубинцы — жулики и гангстеры. И, конечно, авто, которые вы берете напрокат, а они ломаются через 2 км, и, естественно, грязь повсюду и отвратительный сервис.

Обычно я спокойно отношусь к подобной белиберде.





Тем более что на всех островах, действительно, свои нюансы. И лучше, как говорится, перебдеть. Но не до такой же степени. Вот вам история. Однажды, вместе оператором и девушкой-сценаристом я прилетел на Сейшелы. Нужно было снять небольшой сюжет о райском архипелаге. Важная деталь — до этого мои коллеги снимали сплошные расследования, что-то о мошенниках, жизни бомжей.

Они тут же обнаружили большую помойку за стенами центрального рынка, в ресторане долго ковырялись во вкуснейшей еде, отыскивая то ли мух, то ли блох. Не нашли. Расстроились. Перегрелись. Долго обсуждали коровью лепешку на дороге. Неопрятный вид местных. Как специально обученные ищейки, они готовы были найти даже крокодилов, последнего из которых, здесь убили лет сто назад. И страшно огорчались, что все это не нужно для нашего сюжета.

Лихорадка закончилась дня через три. У девушки-сценариста случился тепловой удар, оператор просто устал. Прошло еще дня два, глаза их просветлели, они огляделись вокруг и чуть ли не хором выдохнули: «Боже мой, какая красота!».

Не будет никакого резюме. Просто пожелание «кубинскому» автору: выдыхай, бобер. Причем почаще.