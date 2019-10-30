Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» за 9 месяцев возросла на 9,5%

Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» (группа «ТАИФ») за январь-сентябрь 2019 года на 9,5% превысила результат аналогичного периода прошлого года и составила более 20,4 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании по РСБУ.

Выручка сократилась на 4% - до 132,88 млрд руб. При этом коммерческие расходы предприятия увеличились на 7,6% - до 7,07 млрд руб., а управленческие - на 1,8%, до 5,49 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 7% - до 96,7 млрд руб., а прибыль от них увеличилась на 5,4% - до 23,62 млрд руб.

В отчете отмечается, что компания за 9 месяцев увеличила сумму долгосрочных займов на 28% - до 48,4 млрд руб.

"Ъ-Казань"