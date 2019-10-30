Петербург назвали лучшим городом для переезда

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне считают наиболее привлекательным городом для переезда Санкт-Петербург.

В пользу Петербурга свои голоса отдали 15% опрошенных. 8% хотели бы переехать в Москву. Всего о желании переехать заявили 25% респондентов, в основном, их возраст не превышает 34 года. 34% заявили, что хотят жить за городом.

Как сообщают «Известия», чаще всего жители страны меняют место жительства из-за отсутствия работы.